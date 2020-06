Het Dampoortaquaduct in Middelburg is in de nacht van maandag 29 juni op dinsdag 30 juni dicht wegens onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Het aquaduct is dicht van maandag 20.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur.

De omleidingen via de oude N57 zijn aangegeven met gele borden.