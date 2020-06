De politie heeft dinsdagavond voor ruim 6.000 euro aan postzegels in een auto op de carpoolplaats aan de Weihoek bij Kruiningen aangetroffen. De bestuurder, een 34-jarige man uit Dordrecht, is aangehouden. Hij kon volgens de poitie niet verklaren waarom hij zoveel postzegel in zijn bezit had.

Rond 20.45 uur zag een agent dat een man een lekke autoband aan het vervangen was.

Bij controle bleek de man een bekende van de politie. Vervolgens trof de agent de grote hoeveelheid postzegels in zijn auto aan.

De politie is op zoek naar de eigenaar van de postzegels.