Campinghouders en vakantieparken in de provincie Zeeland mogen alle slaapplaatsen weer verhuren. De Veiligheidsregio Zeeland heeft dinsdag alle restricties vervroegd opgeheven.

Campings en vakantieparken mochten tot dinsdag maximaal 75 procent van de slaapplaatsen verhuren om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die restrictie zou al op 1 juli worden opgeheven, maar de veiligheidsregio besloot het moment twee weken naar voren te halen.

"Wij hebben extra maatregelen getroffen die een beperking waren voor bezoekers en ondernemers. Dat was in de afgelopen periode hard nodig omdat we zo'n toeristische provincie zijn. Maar tegelijkertijd is ons streven altijd geweest om zo snel als mogelijk de restricties op te heffen", aldus Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio.

"Dat kan nu, maar we moeten tegelijkertijd aandacht houden voor het opvolgen van de hygiënemaatregelen zoals de 1,5 meter en dus het voorkomen van drukte in de openbare ruimte."

Het kabinet sloot op 23 maart alle vakantieparken en campings in onder meer Zeeland in de strijd tegen het coronavirus. Per 1 mei mochten ondernemers weer 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren.

Vanaf maandag zijn ook alle gemeenschappelijke gebouwen op campings en vakantieparken, zoals douches en toilet- en wasvoorzieningen, weer geopend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.