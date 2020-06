De gemeente Goes gaat door met preventieve opvoedondersteuning op basisscholen. Een proef bij 't Noorderlicht, Holtkampschool en de Tweemaster is zo goed bevallen dat de gemeente de ondersteuning ook op andere scholen wil zien.

De proef op de scholen in de Goese Polder draait sinds oktober vorig jaar. De gemeente Goes, de scholen, GGD Zeeland, SMWO en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken hierbij samen. Elke week is er een praktijkondersteuner aanwezig op een van de scholen.

Ouders en leerkrachten kunnen bij hem of haar terecht met vragen over opvoeding. "Er zijn stappen genomen in het voorkomen van erger, die we anders pas veel later zouden hebben gezet. De hulp zou dan al veel verder opgeschaald zijn dan nodig is", zegt een leraar in de evaluatie van het project.

"Het bevalt erg goed", vindt wethouder Joost de Goffau. "Ouders en leerkrachten waarderen het dat ze meteen antwoord krijgen op vragen die spelen."

Bijkomend voordeel is dat de praktijkondersteuners voorkomen dat kinderen snel en onnodig in de duurdere zorg belanden. De gemeente wil de proef dan ook uitbreiden naar andere scholen, mits zij daar interesse in hebben. Goes trekt er dit jaar 50.000 euro voor uit en 110.000 euro voor de twee jaar erna.