De gemeente Vlissingen gaat in september de resterende grafbedekking in vak 11 van de Noorderbegraafplaats weghalen. Het opgraven van de stoffelijke resten in dit vak zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden

Bij de graven 119 tot en met 215 in vak 11 is de bedekking eind 2018 al weggehaald. In september verwijdert de gemeente Vlissingen de bedekking van de graven 1 tot en met 118.

De stoffelijke resten in vak 11 zijn nog onaangeroerd. Eind 2018, bij het verwijderen van het eerste deel grafbedekking, was er nog geen datum bekend voor het ruimen van de graven. Nu laat de gemeente weten dat dit in het voorjaar van 2021 zal gebeuren. "De stoffelijke resten worden overgebracht naar een verzamelgraf op de Noorderbegraafplaats", aldus de gemeente.

Het ruimen gebeurt om plaats te maken voor nieuwe graven. In april 2015 besloot het Vlissingse college van burgemeester en wethouders tot het cyclisch ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen, waaronder de Noorderbegraafplaats.

Bij het weghalen van de grafbedekking in september slaat de gemeente de gedenktekens op. De gedenktekens worden dertien weken bewaard en kunnen gedurende die periode opgehaald worden. Daarna zullen ze worden vernietigd.

"Nabestaanden die bekend zijn bij de gemeente hebben een brief ontvangen met mogelijkheden voor eventuele herbestemming van de stoffelijke resten." Belanghebbenden die niet zijn benaderd, kunnen zich melden bij de gemeente.