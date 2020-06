De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 21-jarige Goesenaar aangehouden wegens het bezit van een boksbeugel. Ook had de man een cilinder lachgas en drugs bij zich.

Agenten troffen op een lege parkeerplaats aan de Marconistraat een auto met de slapende man aan. Zij vroegen om zijn identiteitsbewijs en zagen dat de man een boksbeugel bij zich had. De man moest uit zijn auto komen en de agenten doorzochten het voertuig.

In de auto werden geen wapens meer aangetroffen, maar wel een cilinder lachgas, pillen en hasj. De man werd agressief bij zijn aanhouding, waardoor agenten pepperspray moesten gebruiken. De man bedreigde de agenten en zag, nadat hij in de politieauto geplaatst was, ook nog kans een ruit van de dienstauto te vernielen.

De Goesenaar wordt dinsdag verder gehoord. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen.