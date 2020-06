De in de nacht van zondag op maandag overleden persoon aan de Seisweg in Middelburg is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie maandagmiddag in gesprek met nieuwspartner Weekblad De Bode.

Tegen de tijd dat de hulpdiensten bij het huis arriveerden, was de persoon al overleden.

De huisgenoot van de overleden persoon werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels is hij weer op vrije voeten gesteld.

Uit privacyoverwegingen doet de politie geen verdere uitspraken over de zaak.