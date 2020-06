Een bewoner van een woning aan de Seisweg in Middelburg is in de nacht van zondag op maandag aangehouden nadat een huisgenoot in dezelfde nacht kwam te overlijden. Tegen de tijd dat de hulpdiensten bij het huis arriveerden, was de persoon al overleden.

Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld in de woning en wat heeft geleid tot de dood van de Middelburger. De technische recherche doet maandag onderzoek in de woning.

De woning is tijdens het politieonderzoek afgezet met linten. Naar verwachting komt de politie later op maandag met meer informatie over het voorval.