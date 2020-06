De KNMR is zondagmiddag uitgerukt voor een gewonde op een vissersboot bij Vrouwenpolder. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat het ambulancepersoneel niet bij het slachtoffer kon komen, werd rond 13.45 uur de reddingsbrigade ingezet. Zij hebben het ambulancepersoneel naar de boot gebracht.

De persoon was dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De KNMR heeft de gewonde aan land gebracht, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer precies gewond raakte.