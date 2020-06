Een 37-jarige dronken bestuurder heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling nagelaten in Lewedorp. Hij beschadigde tijdens zijn rit meerdere geparkeerde auto's en reed uiteindelijk tegen een stenen muurtje in een voortuin.

De man reed rond 1.45 uur in de Sloestraat tegen een geparkeerde auto en beschadigde hierdoor in totaal drie auto's. De automobilist reed door en reed verderop, in de Zandkreekstraat, tegen een muurtje in een voortuin van een woning. De eigenaren van de beschadigde auto's deden aangifte.

Agenten namen een blaastest af bij de bestuurder waaruit bleek dat hij te veel gedronken had. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Hij is aangehouden voor het rijden onder invloed en voor het verlaten van een plaats van ongeval.