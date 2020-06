Een 24-jarige man is vrijdagochtend aangehouden nadat hij zonder geldig rijbewijs en onder invloed van drugs op een gestolen scooter over de President Rooseveltlaan in Vlissingen reed. Daarnaast wordt hij verdacht van diefstal van lege bierkratten.

Rond 7.20 uur meldde een getuige aan de politie dat bij een restaurant aan de Alexander Gogelweg lege bierkratten werden gestolen. Na een zoekactie zagen de agenten op de President Rooseveltlaan een persoon rijden die voldeed aan het signalement dat de getuige had doorgegeven.

Bij het zien van het politievoertuig voerde de scooterrijder zijn snelheid op en reed hij hard weg, wat zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties. Op het Baskensburgpad kwam de verdachte ten val en rende hij weg. Een agent wist hem op de Sloeweg in te halen.

De scooter waarop de verdachte reed bleek te zijn gestolen. Ook had de 24-jarige man uit Vlissingen geen geldig rijbewijs. Een afgenomen speekseltest gaf een positief resultaat af op het gebruik van THC, de werkzame stof in wiet. Op het politiebureau heeft een GGD-arts ook nog een bloedproef afgenomen bij de verdachte.