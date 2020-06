De gemeenteraad van Middelburg moet de komende maanden bepalen hoe de enorme gaten in de begroting worden gedicht. In een perspectiefbrief staat dat de gemeente op een tekort afstevent van 5,5 miljoen euro.

"Het is een dramatisch financieel beeld", zegt wethouder Johan Aalberts. Eerder bezuinigde de gemeente al 6,2 miljoen euro op het sociaal domein.

Bovendien is de coronacrisis niet meegerekend in deze cijfers. "Maar ik verwacht dat we daar minder last van zullen hebben dan van het sociaal domein. De extra kosten die we hebben gemaakt vallen mee en ik reken erop dat de uitgestelde belastingen nog worden betaald."

In de afgelopen jaren is volgens Aalberts "alle ruimte uit de budgetten gehaald en meermalen de kaasschaafmethode toegepast". Ook het personeelsbestand is flink geslonken.

Middelburg laat onderzoek doen naar uitgaven

Middelburg laat onderzoek doen naar de uitgaven van de gemeente om te kijken of het relatief meer geld uitgeeft aan bepaalde zaken dan andere gemeenten. "Ik hoop dat we hier conclusies uit kunnen trekken."

Het college van burgemeester en wethouders legt de bal nu bij de gemeenteraad. De partijen moeten samen bepalen hoe ze miljoenen willen besparen. Dat moet duidelijk zijn bij de behandeling van de begroting in het najaar.