De gemeente Goes staat er financieel gezond voor, ondanks de uitdagingen die ze te wachten staat wat betreft de coronacrisis en het sociaal domein, laat het college weten.

Het college erkent dat de gevolgen van de coronacrisis voor de lange termijn groot zijn, schrijft het in een perspectiefbrief waarin vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Bepaalde belastingen zijn uitgesteld en de gemeente heeft extra investeringen moeten doen, zoals het aanbrengen van stickers en looplijnen in de binnenstad.

De risico's van de coronacrisis worden voortdurend bijgehouden, maar zijn nog niet financieel vertaald. Het is ook nog niet duidelijk of, hoe en wanneer het Rijk de gemeenten compenseert. De gemeente voorspelt dat de schuldquote - het niveau van de schuldenlast - door de crisis sowieso zal stijgen, van 101 naar 117 procent.

Financieel gezond

Naast de coronacrisis heeft de gemeente nog een grote uitdaging: het sociaal domein. Zo kan de gemeente volgens wethouder André van der Reest de kosten van de zorg niet ongebreideld laten stijgen, maar moet ze wel de zorg blijven bieden die iedereen nodig heeft. De grootste uitdaging ligt volgens hem bij de Wmo en jeugdzorg.

In totaal is er ruim 4 miljoen euro nodig om de financiële gaten in het sociaal domein te repareren. Ondanks deze uitdagingen staat Goes er in financieel opzicht goed voor, aldus wethouder Cees Pille.

