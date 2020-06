D66 wil niet dat Middelburg onder financiële curatele wordt gesteld door de overheid, zo laat de politieke partij woensdag weten in een open brief. De Zeeuwse plaats verkeert in grote financiële problemen.

Het tekort van Middelburg zou dit jaar al oplopen naar 4,8 miljoen euro, maar door de maatregelen tegen het coronavirus gaat het verlies nog hoger uitvallen.

Piet Kraan, fractievoorzitter van de Lokale Partij Middelburg (LPM), zei onlangs tijdens een commissievergadering dat de gemeente een zogenoemde Artikel 12-status moet aanvragen, waarbij de gemeente in ruil voor een uitkering onder curatele komt te staan van de overheid.

Rob van Eijkelenburg, fractievoorzitter van D66, ziet niets in het plan. "De gemeenteraad heeft bij een Artikel 12-status niets meer te zeggen", schrijft hij in zijn brief aan Kraan.