Het provinciebestuur van Zeeland heeft dinsdag 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van vier rijksmonumenten.

Het gaat om Boerderij Hof Weltevreden in Kloetinge (253.283 euro), 't Oefje aan het Bolwerk in Oostdijk (217.945 euro), Molen de Koornbloem in Goes (302.025 euro) en de Muur van Altena aan de Oranjedijk in Vlissingen (615.329 euro).

De provincie heeft een lijst met criteria opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen. Op basis daarvan hebben de vier monumenten het geld gekregen. "Daar kunnen hele mooie dingen mee worden gedaan", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink.

Negen andere projectaanvragen werden afgewezen.