Een agressieve man heeft maandagavond een politieagent in zijn been gebeten bij zijn arrestatie op de Theuniswegeling in het Zeeuwse 's-Heer Arendskerke.

De politie kreeg rond 18.30 uur een melding dat een man langs de spoorlijn liep. Agenten zagen hem in een tarweveld aan de Theuniswegeling, waarna hij via een sloot de weg opliep. Toen hij werd aangehouden, verzette hij zich hevig en beet een agent in zijn been.

De 31-jarige man, wiens woonplaats nog onbekend is, werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hierbij bleef hij zich flink misdragen.

Een GGD-arts heeft de verwondingen van de agent onderzocht. De agent heeft aangifte gedaan tegen de man. De verdachte wordt dinsdag verhoord.