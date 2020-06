Goes heeft geld uitgetrokken om het zwerfafval in de gemeente tegen te gaan. De Betho krijgt meer geld om het afval op te ruimen en afvalcoaches moeten op probleemlocaties voorkomen dat mensen hun afval op straat gooien.

De coaches worden ingezet bij de supermarkten in De Spinne, op het Molenplein en bij de Dirk van den Broek in Goes-Zuid. Ook gaan handhavers strenger toezien op bezoekers van het foodcourt aan de Nansenbaan waar verschillende fastfoodketens zitten.

Voor de extra handhaving en afvalcoaches trekt Goes 15.000 euro uit. Het is een deel van de 100.000 euro die de gemeente vorig jaar opzij heeft gezet in de strijd tegen het zwerfafval.

De opening van het foodcourt was een van de redenen, net als de invoering van diftar voor het restafval.

Er gaat ook 65.000 euro naar De Betho, die hiermee voorlopig weer ruimte heeft om alles op te ruimen. De rest van de 100.000 euro wordt gebruikt voor voorlichting en burgerinitiatieven.