Het gaat in financieel opzicht nog altijd goed met de gemeente Goes, concludeert het college van burgemeester en wethouders na het zien van de jaarrekening.

Een tekort van 1,4 miljoen euro over het jaar 2019 kan volgens het college opgevangen worden met reserves.

Goes hield door een financiële meevaller en een hogere rijksuitkering 1,5 miljoen euro over, maar moet nog een aantal verplichte uitgaven doen van in totaal 2,9 miljoen euro.