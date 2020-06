De gemeente Goes krijgt een burgerpanel. Het bestuur wil inwoners van de gemeente hiermee vragen hoe zij over bepaalde onderwerpen denken.

Het is een nieuwe stap van de gemeente Goes om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming, wat een van de speerpunten van het huidige college is.

Het gemeentebestuur maakt gebruik van een aantal adviesraden, die het college gevraagd en ongevraagd advies geven. Volgens wethouder André van der Reest is het nog onduidelijk wat de gemeente met deze adviesraden doet als het burgerpanel er is.

De gemeente Goes is niet de eerste gemeente die een burgerpanel instelt. Al meer dan de helft van de gemeenten in Nederland werkt met zo'n panel. Goes experimenteert nu met een driejarige proef, waarvoor achtereenvolgens 40.000, 50.000 en 30.000 euro wordt vrijgemaakt.