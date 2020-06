Een bestelbus is in de nacht van maandag op dinsdag bij een woning aan het Clara's Pad in Heinkenszand beschadigd geraakt door een korte felle brand. Een dertigjarige verdachte is aangehouden.

De brandweer ontving iets na 0.30 uur een melding over de brand. Het vuur woedde aan de voorzijde van de bestelbus. Omstanders wisten het vuur met behulp van een brandblusser en tuinslang blussen.

De brandweer heeft de smeulende resten verder geblust. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Op de Stelledijk in 's Heer Arendskerke zag de politie rond 2.00 het bewuste voertuig. De inzittende, een dertigarige man uit Heinkenszand, werd gearresteerd op verdenking van de brandstichting. Een conflict in de relatiesfeer is hier mogelijk de aanleiding voor geweest.