In een loods aan de Korenweg tussen Lewedorp en Nieuwdorp heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de loods is volledig verwoest.

De brand was al volledig uitslaand toen de brandweer rond 00.30 uur arriveerde. De hulpdiensten besloten in te zetten op het voorkomen van uitbreiding van het vuur naar naastgelegen gebouwen.

De brandweer gaf rond 2.45 uur het sein brand meester. Bij de brand is asbesthoudend materiaal van de dakplaten vrijgekomen. Door de geringe wind is dit direct naast de loods beland. De gemeente Borsele zal de omwonenden informeren. Er is volgens de autoriteiten geen gevaar voor de omgeving geweest.

In de uitgebrande loods stonden onder meer auto's, andere voertuigen, materialen en middelen opgeslagen.