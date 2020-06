In een flatgebouw aan de Appelstraat in Goes woedde zondagavond een brand. De brandweer redde een persoon uit de woning en wist de brand snel te blussen.

De brand brak rond 22.15 uur uit, waarna de brandweer snel ter plaatse kwam.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Over de schade aan de woning is niets bekendgemaakt.