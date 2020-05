De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident in een woning aan de Lammensstraat in Vlissingen.

Rond 2.00 uur meldden verschillende getuigen dat zij schoten hadden gehoord vanuit de woning. De politie kwam ter plaatse, maar er was niemand meer aanwezig in de woning. Met een onderzoek werd vastgesteld dat er inderdaad geschoten was.

Op hetzelfde moment ontving de politie het bericht dat een 25-jarige man uit Vlissingen en een 23-jarige man uit Goes zich hadden gemeld bij de huisartsenpost met verwondingen, die mogelijk het gevolg waren van het incident.

Beide mannen hebben een medische behandeling ondergaan, waarna ze zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De auto waarmee ze naar de huisartsenpost zijn gereden, is in beslag genomen en wordt onderzocht.

Derde verdachte is 21-jarige man uit Koudekerke

Rond 3.00 uur werd op de Irislaan in Vlissingen een derde verdachte, een 21-jarige man uit Koudekerke, aangehouden. Ook hij wordt in verband gebracht met het schietincident. Zijn voertuig zal ook worden onderzocht.

Op de A58, ter hoogte van Etten-Leur, werd nog een man aangehouden, maar hij bleek niets met het incident te maken te hebben en mocht zijn weg na een kort onderzoek vervolgen.

Het onderzoek naar het incident is in volle gang. De verdachten zitten nog vast en zullen worden gehoord. De politie zal ook in gesprek gaan met getuigen.