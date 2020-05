Een minderjarige verdachte heeft vrijdagmiddag geprobeerd een vrouw van haar tas te beroven op de Spaarlingsstraat in Kapelle. De dader is rond de twaalf jaar oud.

Een fietser reed rond 17.15 uur vanaf het station naar haar woning in Kapelle. In de Spaarlingsstraat merkte ze dat ze achtervolgd werd door een jongen van ongeveer twaalf jaar oud. Hij probeerde in het voorbijgaan de tas van de vrouw af te pakken. Dit lukte niet omdat de vrouw haar tas stevig had vastgemaakt aan haar fiets.

Na deze poging tot beroving fietste de jongen weg. De vrouw hield geen schade of letsel over aan het voorval. Er is nog geen spoor van de dader.