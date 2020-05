De politie heeft vrijdagavond een proces-verbaal opgemaakt tegen een 22-jarige man uit Terneuzen die in de buurt van Rilland rondreed met een auto waarin dertig tanks lachgas lagen.

Rond 20.00 uur surveilleerde een agent op de A58. Ter hoogte van Rilland zette hij een auto aan de kant om te controleren. Bij het aanspreken van de bestuurder zag de agent een tank met lachgas in de auto liggen.

Op de vraag of de man nog meer tanks bij zich had opende hij de kofferbak. In totaal bleken er dertig tanks gevuld met lachgas in de personenauto te liggen.

De bestuurder, een 22-jarige man uit Terneuzen, kon geen vervoersdocument tonen. Ook had hij geen opleiding genoten om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren. De lading was niet gezekerd, er was geen brandblusser aanwezig in de auto en ook was er geen mogelijkheid om de wagen goed te ventileren.

Daarom besloot de agent om een proces-verbaal op te maken tegen de man.