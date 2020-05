De gemeente Vlissingen wil 1,2 miljoen euro uittrekken om het klimaatbeheersingssysteem in het stadhuis te vervangen.

"Het klimaatbeheersingssysteem in het stadhuis is verouderd en aan vervanging toe", licht een woordvoerder van de gemeente Vlissingen toe. "De temperatuur in het atrium loopt in de zomer op naar tropische hoogten. Dat gaan we als eerste aanpakken."

Het stadhuis is een groot gebouw om onder handen te moeten nemen, zegt de woordvoerder over de beoogde investering van meer dan 1 miljoen euro. "Het gaat om de vervanging van het hele klimaatsysteem voor een gebouw met zo'n 250 werknemers."

Een extern bureau heeft na onderzoek een voorstel gemaakt voor de meest noodzakelijke aanpassingen om de luchtkwaliteit in het stadhuis te verbeteren. Ten eerste laat de gemeente werk uitvoeren om de warmte in het atrium terug te dringen door bijvoorbeeld warmtewerende folie aan te brengen.

Daarna volgt een aanbesteding voor onder meer het vervangen van de cv-ketels, het vernieuwen en uitbreiden van de regelinstallatie en het vervangen van de totale klimaatinstallatie. "We gaan zoveel mogelijk voor systemen die weer een tijd meekunnen en die we niet op korte termijn moeten vervangen", aldus de woordvoerder.