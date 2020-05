De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op een parkeerplaats op de Sportweg in Vlissingen de bestuurder van een personenauto aangehouden omdat hij inbrekersgereedschap in zijn voertuig had liggen.

Agenten zagen rond 1.00 uur dat een man en een vrouw in de auto zaten. Toen ze het tweetal aanspraken, roken ze een wietlucht. De agenten verzochten om afgifte van alle aanwezig drugs, waarna de 27-jarige bestuurder een zakje hennep overhandigde.

De agenten troffen verder in de auto inbrekersgereedschap aan. De bestuurder had geen sluitende verklaring voor de aanwezigheid hiervan.

Omdat het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vlissingen verboden is om inbrekerswerktuig bij je te hebben in de nachtelijke uren, werd de man aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt vrijdag verhoord.