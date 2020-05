De Ooststraat, Markt en Weststraat in Domburg zijn zaterdag, zondag en maandag tussen 11.00 en 23.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente Veere neemt deze maatregel omdat ze drukte verwacht in het pinksterweekend.

Mogelijk worden ook de kustparkeerplaatsen afgesloten, aldus de gemeente Veere.

"We hebben dit besloten in goed overleg met de ondernemersvereniging Domburg, Stadsraad Domburg en de overige ondernemersverenigingen in de kustkernen", laat de gemeente Veere donderdag weten.

Ook in Oostkapelle, Veere en Vrouwenpolder verwacht de gemeente grote drukte. "In deze kernen is het vooraf treffen van verkeersmaatregelen niet nodig, omdat het anders is geregeld of ervaringen uit het verleden aantonen dat het niet nodig is. Mocht het wel nodig zijn, dan sluiten we het centrum van de kernen af."

Bij de Wilgenhoekweg, Eeperkweg en rondweg Koudekerke komen tekstborden te staan. Dit zijn de drie drukste toegangswegen richting de kust. De borden herinneren de bezoekers eraan om voldoende afstand te houden.