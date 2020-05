De gemeente Goes is in gesprek met evenementenorganisator Libéma over de doorontwikkeling van de Zeelandhallen.

Het complex aan de Da Vinciweg is momenteel niet rendabel. In het contract dat in het verleden is afgesloten staat dat Goes in dat geval met Libéma mee moet denken over een gedeeltelijke andere invulling.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat doen. De gesprekken starten, zodra gemeenteraad het er ook mee eens is.

"Het is duidelijk dat wij dolgraag de evenementenlocatie willen behouden", zegt wethouder Joost de Goffau. "Het is goed voor Goes en voor Zeeland."

Libéma zou er volgens hem aan denken om een deel van het complex te bestemmen voor kantoren in combinatie met vrijetijdsbesteding.