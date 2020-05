Streekomroep de Bevelanden maakt op 1 juni een speciale uitzending ter ere van de zorgmedewerkers die strijden tegen het coronavirus, meldt het radiostation donderdag.

Tijdens de zogenoemde Bevelandse Heldendag maakt de omroep een live-uitzending van 9.00 tot 18.00 uur, waarin elk uur iemand uit de vitale sector wordt geïnterviewd over zijn ervaringen in de coronacrisis.

Naast de interviews en verzoeknummers treden ook artiesten als Peter Wessel, Kees van Vredegem en vermoedelijk Alwin Rennen op. Om voldoende afstand te kunnen houden zijn slechts drie radiomakers tegelijk aanwezig in de studio.

Streekomroep de Bevelanden is sinds 23 december te beluisteren. "Maar vanwege de coronacrisis was het ook voor ons lastig om de zender onder de aandacht te brengen. We staan nu op een kantelpunt en vinden dit een mooi moment voor deze dag", aldus Marcel Steenbakker, vicevoorzitter van de omroep.

