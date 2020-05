Een hardloper is dinsdagavond twee keer aangevallen door een buizerd in het Zeeuwse Krabbendijke, zo meldt de man via Facebook.

Het incident gebeurde rond 21.30 uur op de Gentmansdijk tussen Oostdijk en Krabbendijke in Zeeland.

Op een foto die de hardloper bij het bericht plaatste, is te zien dat hij flinke krassen op zijn hoofd heeft opgelopen door de aanval van de vogel. "Waarschijnlijk heeft hij een nest in de buurt en probeerde hij me weg te jagen", aldus de hardloper op Facebook.

"Het is een vogel die zijn jongen beschermt. De een blaast, de ander lokt de aanvaller weg. Weer een ander gaat plat op het nest liggen en er zijn er die de aanval inzetten. Het zijn net mensen als het gaat om het beschermen van je kinderen", zei een boswachter over het incident tegen De Gelderlander.