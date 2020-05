Het CDA in Goes wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de gemeente iets kan doen voor Theater de Mythe en Podium 't Beest. Beide instellingen zijn al maanden dicht vanwege de coronacrisis.

Gemeenteraadsleden Patrick Simpelaar en Frans van der Knaap vinden dat De Mythe en 't Beest "een unieke plaats" in cultureel Zeeland hebben en dus gekoesterd moeten worden. "Belangrijk is de brede samenwerking met amateurverenigingen en het cultuurhuis."

Simpelaar en Van der Knaap willen weten of het college hun zorgen deelt, hoe de verhouding tussen de eigen inkomsten en subsidie is en wanneer het voortbestaan van de podia in gevaar komt.

De gemeenteraadsleden vragen ook welke mogelijkheden het college heeft om de theaters te steunen en eventueel te compenseren. Ze denken dan bijvoorbeeld aan de huur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.