Burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal slaat vrijdag de eerste paal voor de nieuwe brandweerkazerne in Rilland.

Het oude complex is in september gesloopt. De brandweer en de gemeentelijke buitendienst verhuisden naar de naastgelegen tijdelijke locatie. De nieuwe locatie aan de Valckenisseweg is naar verwachting begin volgend jaar klaar.

Dat de bouw zo lang op zich heeft laten wachten, had te maken met het schoonmaken van de grond, meldt de gemeente Reimerswaal. De gemeente laat weten dat de vervuilde grond pas onlangs kon worden afgevoerd.