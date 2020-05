De DaVinci Bioscoop in Goes opent maandag 1 juni weer zijn deuren. De bioscoop was sinds 15 maart dicht vanwege de coronamaatregelen.

In de bioscoop op het complex van de Zeelandhallen wordt rekening gehouden met de anderhalvemeterregels. "In ons protocol staan duidelijke richtlijnen hoe bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Ook worden er diverse maatregelen rond hygiëne genomen", zegt bioscoopmanager Bart Chermin.

Het gebouw wordt extra vaak schoongemaakt en tot 1 juli worden er hoogstens dertig bezoekers per voorstelling toegelaten. De bezoekers worden maximaal vijftien minuten voor aanvang verwacht en komen alleen binnen met een online gekocht ticket.

