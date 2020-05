De bruggen en sluizen in het Kanaal door Walcheren gaan vanaf 1 juni weer vier in plaats van twee keer per dag open. Dat heeft de provincie Zeeland dinsdag besloten.

Het besluit van de provincie past in de versoepeling van de coronamaatregelen. Eind maart paste de provincie de openingstijden van de bruggen en sluizen in het kanaal aan. Dat besluit werd destijds genomen in het kader van de gezondheid van medewerkers en om de veiligheid op het water te waarborgen.

"We houden de drukte goed in de gaten, vooral in de sluizen. Daar mag het niet te druk worden, omdat je dan geen afstand meer kunt bewaren. Er hangen al overal camera's, dus het is vrij eenvoudig tellen. En als er problemen dreigen, krijgt de beroepsvaart voorrang", aldus Harry van der Maas, van de Geduputeerde Staten in Zeeland.

De nieuwe openingstijden gelden tot en met 1 september. De Zeelandbrug blijft net als de afgelopen weken één keer per uur bediend worden en de sluizen in Veere en Vlissingen zeven dagen per week, 24 uur per dag.

