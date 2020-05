De auto van een 26-jarige man is maandagochtend in beslag genomen op de Schroeweg in Middelburg, omdat de man voor de derde keer in korte tijd onder invloed achter het stuur zat.

Rond 10.30 uur zagen agenten de man over de Schroeweg rijden. Omdat bij de politie bekend was dat de man twee keer eerder onder invloed achter het stuur had gezeten, besloten de agenten om hem te controleren.

Bij een speekseltest testte de Middelburger positief op het gebruik van amfetamine en THC. De man werd meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest.

In de auto werden meerdere flessen met sterke drank aangetroffen. Het NFI, dat de bloedtest van de man onderzoekt, zal bij het onderzoek van het bloedmonster rekening houden met mogelijk alcoholgebruik van de bestuurder.

Een officier van justitie zal bepalen wat de vervolgstappen in het proces zullen zijn.