Een auto raakte in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd nadat er in de buurt van het Seispark in Middelburg een harde knal klonk.

Rond 0.20 uur ontving de politie een melding over de harde knal. Uit onderzoek van de politie bleek dat de auto van een Middelburger beschadigd was geraakt.

Mogelijk was de harde knal het geluid van een ontploffing. Medewerkers van de Forensische Opsporing deden ter plaatse onderzoek. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd.

De politie hoopt met getuigen in contact te komen om erachter te komen wat zich heeft voorgedaan.