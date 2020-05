De waterbassins bij zagerkweker Topsy Baits in Goese Sas worden overdekt met zonnepanelen. Deze komen 3,5 meter boven het water met de zagers te hangen.

"We willen ook in Goes liever geen zonnepanelen zien op onze landbouwgrond, maar deze zijn straks bijna niet zichtbaar in het landschap. De heg rondom het bedrijf is nog hoger, dus ze vallen weg", zegt wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes.

Er worden honderden zonnepanelen geplaatst, goed voor 12 megawatt aan stroom. De Goffau kan zich voorstellen dat de energie die Topsy Baits niet zelf gebruikt, via bijvoorbeeld een postcoderoosproject, groene stroom voor huishoudens wordt.