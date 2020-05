De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige Middelburger aangehouden die in de stad een paar minuten na het opleggen van een rijverbod alsnog een voertuig instapte.

Tijdens zijn aanhouding vertoonde de man ook nog "recalcitrant gedrag".

Agenten zagen de verdachte zaterdag rond 23.00 uur slecht rijgedrag vertonen op de Schepenweg. De politie zette het voertuig aan de kant en legde de man na een controle een rijontzegging van 24 uur op. Ook werd een lege fles lachgas aangetroffen.

Een paar minuten later zagen agenten de man opnieuw rijden. De verdachte probeerde nog te ontvluchten over de stoep in de Schepenlaan, maar een straat verder, aan de Johan Lesage, kwam de auto alsnog tot stilstand. De politie zag dat de man een lachgasballon in zijn mond had en sloeg hem in de boeien.