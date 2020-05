Schrijver Marco Stroo uit Vlissingen heeft zondag een schrijfwedstrijd opgezet met het thema sprookjes. Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven.

"In deze tijd met corona zoeken mensen naar een positieve afloop, want de onzekerheid beklemt. Door te schrijven kun je daarvan loskomen. Het bracht mij op het idee om een wedstrijd op te zetten. Het thema is sprookjes en die moeten goed eindigen", aldus Stroo.

De inzendingen moeten Nederlandstalig zijn en tussen de 1500 en 2000 woorden bevatten. Waar het sprookje zich afspeelt, is aan de schrijver. Het kan een bestaand land zijn, maar ook een fictieve plek.

Verhalen kunnen tot 1 augustus ingestuurd worden. De drie beste verhalen winnen een exemplaar van de bundel.

