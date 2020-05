De politie heeft zaterdag twee jongens aangehouden voor een diefstal van een tas in Middelburg. De jongens zijn allebei twaalf jaar oud.

De jongens stalen zaterdag rond 14.00 uur een tas met daarin een camera en een telescoop van een jongen op de Walcherseweg in Middelburg. Ze gingen er met de fiets vandoor.

Kort na de melding van de diefstal verstuurde de politie een Burgernet-bericht om de jongens op te sporen. Tijdens de zoektocht kreeg de politie een nieuwe melding van een beroving. Twee jongens waren, in de omgeving van waar de eerdere beroving had plaatsgevonden, beroofd van hun frietjes en milkshake.

Hierop doorzochten agenten direct de wijk. Na een korte zoektocht werd een van de twee jongens gevonden. Dankzij dit onderzoek zijn de agenten ook achter de verblijfplaats van de tweede verdachte gekomen.

Uit het verhoor is gebleken dat het duo de gestolen rugzak met inhoud heeft gedumpt in de omgeving van het station in Middelburg. De rugzak is, dankzij een alerte burger, terecht, maar zonder inhoud. De politie roept mensen op om uit te kijken naar de spullen.