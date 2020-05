De politie meldt zaterdag op zoek te zijn naar de man die zaterdag 16 mei een kopstoot uitdeelde aan een andere persoon in een supermarkt aan de Van Doornestraat in Goes.

Het slachtoffer zag bij de broodjesafdeling in de supermarkt hoe drie mannen geïrriteerd in de rij aan het wachten waren op hun beurt. Hij sprak hen hier op aan, waarna een van de drie hem een kopstoot gaf. De dader verliet hierop direct de winkel.

De verdachte is goed herkenbaar op camerabeelden die in de supermarkt hangen. Het gaat om een witte man van tussen de 30 en 35 jaar oud en ongeveer 1,95 meter lang. Hij droeg die dag witte sportschoenen, een rode trainingsbroek en een grijze sweater.

De politie roept getuigen die de man hebben gezien op om zich te melden.