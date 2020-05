Een motorrijder is zaterdagochtend tijdens haar rijles in botsing gekomen met een personenauto op de Olympiastraat in Goes. De motorrijder raakte gewond en werd ter plekke aan haar verwondingen behandeld.

Het ongeval vond rond 10.30 uur plaats ter hoogte van de voormalige ambulancepost aan de Olympiastraat.

De vrouw kreeg samen met nog een andere cursist rijles van een instructeur. Na de botsing kwam ze ten val, waardoor ze gewond raakte. Gearriveerd ambulancepersoneel behandelde haar ter plekke aan haar verwondingen.