In mei en juli zwermen er veel bijen rond. Volgens imkersvereniging De Bevelanden is er echter geen reden tot paniek, hoe imposant de zwermen met bijen er ook uit kunnen zien.

De imkers van de vereniging zijn druk bezig met het geven van nieuwe nestplaatsen aan de bijen. Een bijenzwerm kan volgens de vereniging uit tienduizenden bijen bestaan. "Toch is zo'n zwerm ongevaarlijk als de bijen met rust gelaten worden. Het is de natuurlijke manier om zich te vermeerderen. Wanneer de temperatuur oploopt, gaat de koningin met de helft van de bijen op zoek naar een nieuw onderkomen", aldus de imkersvereniging.

De bijen maken een tussenstop door zich in een tros te groeperen. Zo'n tros hangt er meestal een paar uur tot een paar dagen. Een tros vormen bijen vaak aan een boom, in een struik of in een lantaarnpaal.

Afhankelijk van de locatie kan een imker een bijentros meestal goed "opscheppen". "Imkers helpen graag. Bovendien vinden ze het leuk om meer over hun vak en het belang van de bij en andere bestuivende insecten te vertellen", laat de vereniging weten.