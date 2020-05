Evert Damen stopt als wethouder voor de gemeente Kapelle. Als reden noemt hij vrijdag de politiek bestuurlijke verhoudingen "die de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan".

Damen was sinds 2010 wethouder in Kapelle namens het CDA. Eind 2018 legde hij zijn functie al tijdelijk neer vanwege gezondheidsredenen. Afgelopen najaar keerde hij terug in het college, maar vrijdag maakte hij bekend dat hij na intensief overleg met de partij heeft besloten om te definitief te stoppen als wethouder.

"In de afgelopen weken ben ik steeds sterker tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet langer mogelijk is om met voldoende overtuiging en inzet wethouder te zijn", schrijft Damen in een verklaring. "Dit heeft te maken met mijn eigen gezondheid, maar juist ook met de scherpere kijk die ik mede daardoor heb gekregen op de Kapelse politiek."

Politieke spel

Damen bepleit dat het in de lokale politiek meer om inhoud en gezamenlijke inzet moet gaan, en minder om het "politieke spel". Naar aanleiding van deze conclusie ziet hij het niet zitten om de samenwerking in het college voort te zetten.

"Daarbij vind ik het ook belangrijk dat de gemeenteraad en de burgers van Kapelle recht hebben op een wethouder die zich wel voor de volle 100 procent kan inzetten", verklaart hij.

De CDA-fractie draagt Siwart Mackintosh, die Damen tijdens zijn ziekte ook al verving, voor als nieuwe wethouder. Als hij door de gemeenteraad wordt verkozen, neemt Maarten Hage zijn plaats in de gemeenteraad in.