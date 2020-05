De politie heeft woensdag een man aangehouden nadat hij in Yerseke een agent had proberen te slaan. De man zou al enige tijd ongewenst aanwezig zijn in de woning van zijn ex-vriendin.

De man zou zich vervelend hebben gedragen in de woning van zijn ex-vriendin, waar ook zijn dochter woont. De man was al twee keer verteld dat hij naar zijn eigen huis om de hoek moest gaan.

Toen agenten hem voor de derde keer benaderden, begon de man hen te beledigen. Ze probeerden hem naar zijn huis te begeleiden, maar de man weigerde om mee te werken. De man werd steeds vervelender, waarna hij een agent probeerde te slaan. Om hem onder controle te krijgen hebben de agenten pepperspray gebruikt.

De man heeft een boete van 350 euro gekregen voor het verzet tijdens zijn aanhouding. Daarnaast heeft hij nog een bekeuring gekregen voor het verstoren van de openbare orde en openbaar dronkenschap.