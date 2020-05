De Veiligheidsregio Zeeland heeft mensen opgeroepen om de provincie te vermijden. Te veel mensen komen naar de stranden en dat is vanwege de coronacrisis niet de bedoeling.

Al sinds de ochtend staat er file op diverse snelwegen richting Zeeland en in de provincie zelf. Op de N57 richting Ouddorp, de A58 richting Vlissingen en de N59 bij Zierikzee stond het donderdagochtend stil.

Aan de Dijk in Westkapelle is de drukte goed te zien. Het staat daar vol met auto's en campers. Ook in Domburg is het ontzettend druk.

"Gelet op de te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om nu naar Zeeland te vertrekken", meldde de veiligheidsregio om 12.20 uur.

Op meerdere plekken in het land is het te druk. Sommige toegangswegen van stranden zijn afgesloten.

