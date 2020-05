Horecaondernemers krijgen van de gemeente Vlissingen vanaf 1 juni tijdelijk meer ruimte voor hun terrassen, zo heeft het gemeentebestuur donderdag bekendgemaakt.

Horecagelegenheden mogen vanaf 1 juni hun deuren openen voor gasten. Omdat terrasbezoekers die niet tot hetzelfde gezin behoren 1,5 meter afstand moeten houden, kunnen ondernemers minder tafels kwijt op hun normale terras.

"We willen de horecaondernemers de mogelijkheid bieden om hun terras tijdelijk uit te breiden, zodat er meer ruimte is om hun gasten te bedienen", laat de gemeente Vlissingen weten.

De Vlissingse gemeenteraad moet deze regeling nog wel formeel goedkeuren. Dat geldt ook voor het plan om de precariobelasting tot 1 juni kwijt te schelden voor horecaondernemers. "Voor de rest van het jaar willen we het precariotarief voor de terrassen halveren."

Ondernemers krijgen extra mogelijkheden op hun terrassen, zoals de plaatsing van tijdelijke overkappingen en tappunten. "Dagelijks zijn we met ondernemers in gesprek om mee te denken over oplossingen, zodat zij zo min mogelijk last hebben van de coronamaatregelen."

