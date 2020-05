Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag dertig maanden cel geëist tegen de 38-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vlissingen in de nieuwjaarsnacht van 2019. Hierbij is een 24-jarige fietser aangereden. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

Het OM verdenkt de 38-jarige automobilist van het veroorzaken van het ongeluk en van het achterlaten van een zwaargewond slachtoffer. "Tijdens zijn roekeloze vlucht, waarbij de man een politieblokkade omzeilde, raakte hij twee kilometer verderop van de weg", schrijft het OM in een persbericht.

Tegen de bestuurder, die in een onverzekerde auto reed, eist de officier van justitie een gevangenisstraf van dertig maanden en vijf jaar rij-ontzegging. "De man ontkende woensdag op de zitting en zei zich niets meer te herinneren. Hij betuigde geen spijt of medeleven."

De officier van justitie toonde een beeldreconstructie van de rit. "Er zijn camerabeelden met tijdsregistratie, diverse getuigenverklaringen van onder ander politieagenten die de hardrijdende man die avond hebben gezien en hebben achtervolgd. Er is geen bloedonderzoek geweest, maar de officier sprak op de zitting wel een vermoeden uit van het rijden onder invloed."

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.