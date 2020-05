De gemeente Goes rust haar handhavers uit met extra middelen, zoals een steekwerend vest, spuugmasker, veiligheidsbril, bodycam en desinfecterende vloeistof.

Alle zeeuwse gemeenten krijgen de vraag voorgelegd of ze handhavers willen uitrusten met extra middelen.

"We dachten in Goes al na over het verder professionaliseren van onze handhavers", zegt burgemeester Margo Mulder. "Het past daar in, hoewel het nu bijzondere omstandigheden zijn. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en de lontjes zijn wat korter."

Mulder denkt dat het goed is dat de uitrustingen van bijzondere opsporingsambtenaren in alle gemeenten hetzelfde worden. Zij kan zich voorstellen dat de handhavers de extra middelen na de coronacrisis blijven gebruiken.

"Het hangt dan wel af van welke taak ze hebben. Op een uitgaansavond kan ik me voorstellen dat je een steekwerend vest draagt, maar dat is niet altijd noodzakelijk."

